"Parecia que tinha explodido uma bomba. Não sei como alguém sobreviveu a isto". O relato é de Tony Meeker, residente em Mayfield, cidade do Kentucky e uma das mais atingidas por uma série de violentos tornados que varreram seis estados norte-americanos na sexta-feira. As buscas pelos sobreviventes continuam e as equipas de resgate trabalham em contrarrelógio.