Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Torra nomeia prisioneiros para o governo da Catalunha

Dois ex-conselheiros detidos e dois exilados entre os designados pelo novo presidente do Governo Regional.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:47

O presidente do governo da Catalunha, Quim Torra, causou polémica ontem ao nomear para o novo governo regional quatro líderes separatistas inabilitados pelo governo espanhol por atos de rebelião e sedição.



Torra devolveu, assim, ao governo os detidos Josep Rull e Jordi Turull, e ainda Lluís Puig e Toni Comín, atualmente exilados em Bruxelas e sujeitos a um processo de extradição solicitado pela Justiça de Espanha.



A nomeação de conselheiros que não poderão exercer funções vai forçar Torra a designar substitutos efetivos que façam a gestão diária das pastas entregues aos inabilitados: Gabinete da Presidência (Turull), Saúde (Comín), Território (Rull) e Cultura (Puig).



O executivo de Mariano Rajoy reagiu de imediato e considerou as nomeações "uma provocação", anunciando que estudará a viabilidade do novo governo. "O presidente da Generalitat [governo catalão] desperdiçou uma oportunidade de demonstrar vontade de recuperar a normalidade", afirmou o executivo espanhol.