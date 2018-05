Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Torra toma posse e recusa jurar pelo rei

Novo presidente da Catalunha repetiu a fórmula de Carles Puigdemont, que em 2016 omitiu referências ao rei na cerimónia de tomada de posse.

08:42

Onovo presidente da Catalunha, Quim Torra, tomou posse esta quinta-feira numa cerimónia discreta, sem a presença de representantes do Estado espanhol. No momento solene, Torra prometeu "fidelidade ao povo da Catalunha" e ficou-se por aí, excluindo deliberadamente a Constituição espanhola e o rei de Espanha.



A fórmula de juramento de Torra imitou a usada em 2016 pelo seu antecessor, Carles Puigdemont. Nessa altura, a Justiça espanhola ditou que, embora violando a tradição, o juramento sem referência ao rei e à Constituição não viola a lei, pois o texto do juramento não está regulamentado.



"Prometo cumprir lealmente as obrigações do cargo de presidente da Generalitat [governo catalão] com fidelidade ao povo da Catalunha representado no Parlament", afirmou Torra, numa cerimónia presidida pelo presidente do parlamento catalão, Roger Torrent, à qual assistiram apenas a mulher de Torra e alguns outros familiares.



Outra originalidade da cerimónia foi a não entrega a Torra do medalhão que identifica o presidente da Generalitat. O medalhão ficou numa mesa, para simbolizar que Puigdemont é o presidente legítimo e só não assume o cargo por imposição de Espanha, que o inabilitou e processou após a declaração de independência de outubro de 2017.



O governo espanhol recusou valorizar o desafio de Torra e diz que o importante é que nomeie os seus conselheiros e comece a exercer funções.