Torre de energia colapsa e faz sete mortos no estado brasileiro do Pará

O colapso de uma grande torre de transmissão de energia elétrica que estava em fase final de construção deixou no final da tarde desta sexta-feira, já noite em Portugal, pelo menos sete mortos e vários feridos no estado brasileiro do Pará. O desabamento da pesada estrutura ocorreu numa região remota entre os municípios de Anapu e Pacajá, no sudoeste do Pará, no interior da floresta amazónica.

De acordo com relatos de testemunhas, pelo menos 26 trabalhadores estavam na torre quando esta desabou, mas na noite desta sexta, já madrugada no nosso país, não se sabia quantos tinham morrido ou ficado feridos na queda ou ao serem atingidos no solo. Das sete vítimas fatais confirmadas ontem à noite, seis morreram no local da tragédia e a sétima morreu a caminho do Hospital Municipal de Pacajás, para onde os feridos foram transportados.

A torre ainda não estava completamente pronta nem recebia energia, e no mesmo horário também ainda não eram conhecidas as causas do desabamento. A estrutura fazia parte de um ambicioso projeto para levar energia da Hidroelétrica de Belo Monte, no Pará, para o estado do Amapá, o mais remoto do Brasil, na fronteira com a região da Guiana Francesa.