Torre Eiffel ganha barreira de vidro 'à prova de terroristas'

Obras começaram em 2017.

Uma barreira de vidro à prova de bala, com três metros de altura, e uma cerca metálica envolvem agora o monumento francês. Além destas medidas há ainda outros dispositivos que impedem a entrada de veículos.



O muro de vidro cobre os dois lados da Torre e a cerca de metal os outros dois.



A cerca metálica é adaptada ao formato do monumento, imitando as curvas do mesmo.



Obras custaram cerca de 35 milhões de euros de acordo com a agência de notícias francesa, AFP.

A torre Eiffel, em Paris, França, tem novas medidas de segurança contra ataques de terroristas. As obras começaram a ser feitas em 2017 e terminam este ano, entre julho e setembro.