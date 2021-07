Torre Eiffel reabre após nove meses encerrada devido às restrições da Covid-19

Reabriu esta sexta-feira a Torre Eiffel após uma paralisação de nove meses devido à pandemia Covid-19. Estes nove meses foram o período mais longo em que a torre esteve encerrada desde a Segunda Guerra Mundial.Quando uma contagem decrescente junto à Torre Eiffel chegou a zero, houve gritos e aplausos dos visitantes na fila para entrar e uma banda de música a tocar, descreve a agência Reuters.Por causa de preocupações persistentes sobre o vírus, as máscaras continuam obrigatórias para todos acima dos11 anos de idade, e cada elevador leva apenas metade do número normal de visitantes.