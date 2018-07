Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Torre Eiffel vai ser encerrada por razões de segurança durante a final do Mundial2018

Capital e os arredores terá um reforço especial de 12.000 polícias e 3.000 socorristas.

Por Lusa | 17:23

A Torre Eiffel, perto da qual será transmitida no domingo a final do Mundial2018 de futebol, entre a França e a Croácia, será encerrada, por razões de segurança, anunciou a direção do monumento de Paris.



Devido à transmissão do jogo nos Campos de Marte, em frente à Torre Eiffel, "por razões de segurança, a prefeitura da polícia de Paris solicitou o encerramento", anunciou a sociedade que explora o monumento.



A torre estará igualmente fechada no sábado, devido às festividades de 14 de julho, dia da Bastilha, feriado nacional francês.



A presidente da câmara parisiense, Anne Hidalgo, anunciou a instalação para o jogo da final de um écran gigante e outros secundários nos Campos de Marte, e a manutenção do plano de segurança já previsto no feriado de sábado.



O responsável da polícia de Paris, Michel Delpuech, já tinha informado que a capital e os arredores terão um reforço especial de 12.000 polícias e 3.000 socorristas para a final de domingo.



A França, que foi finalista derrotada no Euro2016 diante de Portugal, está no final do Mundial da Rússia, na qual defronta no domingo a Croácia, em Moscovo, em jogo agendado para as 16h00 (horas de Lisboa).