Torrente de água mata dezenas no Laos

Centenas de desaparecidos após colapso de barragem.

Por Ricardo Ramos | 08:37

O colapso de uma barragem em construção no sul do Laos, na segunda-feira à noite, causou uma gigantesca torrente de água que arrastou tudo à sua passagem, arrasando dezenas de aldeias. Dezenas de pessoas morreram e centenas estão desaparecidas.



Na origem da tragédia terão estado as fortes chuvas dos últimos dias, que fizeram acumular a água na barragem de Xepian-Xe Nam Noy, na província de Attapeu.



A estrutura, que só deveria entrar em funcionamento no próximo ano, não resistiu à pressão acumulada e desmoronou-se, lançando uma torrente imparável de 5 mil milhões de metros cúbicos de água e lama rio abaixo.



Os habitantes das aldeias mais próximas não tiveram tempo de fugir e muitos foram arrastados pela água. Outros procuraram refúgio em telhados e no topo das árvores. Mais de 6000 pessoas foram desalojadas e o número de vítimas mortais poderá ultrapassar as várias centenas.