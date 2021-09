Torrente de lava do vulcão Cumbre Vieja em La Palma já chegou ao mar

Ao fim de nove dias a semear destruição em terra, a torrente de lava expelida pelo vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, chegou finalmente ao mar. As autoridades pediram aos habitantes das localidades vizinhas para não saírem de casa devido ao risco de libertação de gases tóxicos mas, para já, a qualidade do ar não foi afetada.









A lava chegou ao oceano na terça-feira à noite, após contornar um monte com cerca de 300 metros de altura. Toneladas de lava e sedimentos precipitaram-se de uma falésia com uma altura de cerca de 100 metros, provocando uma densa nuvem de fumo ao tocar a água salgada mas sem registar explosões. A nova península formada pela lava foi crescendo durante o dia de quarta-feira, e ao final da tarde já tinha mais de 500 metros de largura e 50 de altura.





Há vários dias que as autoridades tinham ordenado a criação de uma zona de exclusão de duas milhas náuticas em redor do local onde se previa que a lava chegasse ao oceano, e os cerca de 4600 habitantes das localidades mais próximas foram aconselhados a ficarem em casa por precaução.

As autoridades esperam agora que se forme um tubo vulcânico ao longo do percurso desta torrente, fazendo com que toda a lava expelida pelo vulcão seja diretamente canalizada para o mar e evitando mais danos em terra.