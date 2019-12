Tortura de piloto da Ryanair leva mulher a esfaquear filho bebé até à morte

Magdalena Lesicka, de 32 anos, matou o filho de apenas 23 meses, James Chilvers, em casa em Wythenshawe, Manchester. A mulher sofria de abusos e foi traída pelo marido Peter Chilvers, um piloto da Ryanair.

O Tribunal disse que Magdalena sofreu abusos cruéis por parte do parceiro, tendo sido forçada a comer os próprios cabelos enquanto o marido a traía com outra mulher.

Numa noite, quando Chilvers regressou de um voo, levou Lesicka para o hospital porque esta se encontrava ferida. O piloto não reparou que o filho tinha sido esfaqueado pela mãe e quando os polícias chegaram à casa em Wythenshawe encontraram o bebé morto no quarto.

Na autópsia ao corpo de James foi revelado que o menino foi esfaqueado várias vezes.

Foi revelado esta sexta-feira, 20 de dezembro, que a mulher foi condenada a 15 anos de prisão depois de ter admitido o crime. O piloto da Ryanair foi condenado a 18 meses de prisão depois de ser acusado de violência doméstica que afetou a sanidade mental de Lesicka.

As audiências do casal foram em separado, sendo que a audiência de Magdalena Lesicka aconteceu em julho do ano passado. Na audiência da mulher, foi dito que Lesicka sofreu "um tormento psicológico deliberado, implacável e esmagador".

"Qualquer que seja o certo e o errado da discussão, a última coisa que devia ter acontecido era ele ter perdido a vida – morto por um dos pais", disse o juiz durante a sentença da mulher.

No julgamento de Chilvers, no mês passado, o piloto foi condenado por comportamento controlador, agressão e danos à propriedade. Os casos de abuso só foram revelados depois de serem encontradas as pesquisas feitas pela mulher na Internet. "Como matar em legítima defesa", era uma das pesquisas.

O casal estava numa relação desde 2010 mas Peter Chilvers traía Magdalena desde 2014 com outra funcionária da Ryanair, Lisa Spencer, com quem tem duas filhas atualmente. Lesicka já estava a planear separar-se do piloto dias antes de matar James, a 26 de agosto de 2017.