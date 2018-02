Tortura gato bebé em forno a 300 graus

Polícia já está a investigar o caso. Jovem de 18 anos divulgou imagens chocantes nas redes sociais.

24.02.18

Um jovem siberiano de 18 anos divulgou no Snapchat um vídeo em que surge com pelo menos mais dois amigos a torturar um gato bebé, atirando o animal para dentro de um forno aquecido a 300 graus.

As imagens chocantes, que depressa geraram grande contestação nas redes sociais, foram captadas durante uma festa em Krasnoyarsk, na Sibéria, Rússia. No vídeo, o gatinho preto está dentro do forno escaldante. É retirado por Kirill Beryozin, enquanto os amigos filmam e riem, e o jovem acaba por voltar a atirar o animal para dentro do forno e fecha a porta.

"A 300 graus e ainda mexe! Faz outra vez", ouve-se um amigo do jovem siberiano dizer. "O que lhe vai acontecer? Parece que lhe partiste a coluna, atiraste-o com muita força", ouve-se dizer uma terceira pessoa não identificada.

A conta de Kirill Beryozin foi suspensa depois da divulgação das imagens e a polícia russa já está a investigar o caso. "Um vídeo publicado na Internet mostra jovens da região de Krasnoyarsk a torturar um gato durante uma festa em casa. O animal é posto num forno quente. As circunstâncias deste incidente estão a ser investigadas. Mediante o que se apurar, vamos tomar uma ação", afirma um porta-voz do Comité de Investigação russo.

Kirill Beryozin é estudante de tecnologias de informação e tinha por hábito publicar fotografias com o gato bebé, que era o seu animal de estimação, nas redes sociais.