"Tortura": parque temático obriga porco a fazer bungee jump

Um parque temático na China forçou um porco a fazer bungee jump. Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra o animal vivo preso a uma corda elástica e a ser empurrado de uma plataforma com 70 metros de altura.

No vídeo publicado no Weibo, uma plataforma muito utilizada na China, pode ouvir-se grunhidos quando o porco está a descer da plataforma, acompanhado com risos e aplausos de uma multidão que estava a assistir. O incidente foi alvo de várias reações nas redes sociais.

O animal de 75 quilos tinha os pés amarrados para não conseguir fugir e tinha vestido uma capa.

O parque temático, localizado no município de Chongqing no sudoeste do país, disse que meteu o animal a fazer bungee jump para promover o dia de abertura da atração.

"Aceitamos sinceramente as críticas e os conselhos dos internautas e pedimos desculpas ao público", disse o parque temático em comunicado.

Segundo relatos locais avançados pelo jornal The Independent, o dono do parque disse que o salto do animal ia marcar o fim do Ano do Porco.

O público chinês condenou o ato, considerando-o "tortura".

Um responsável de relações públicas avançou que o porco foi levado para um matadouro depois do incidente e que o trauma durante o salto foi "apenas um pouco de entretenimento".

A crueldade animal não é proibida na China mas tem havido uma forte consciencialização sobre as questões de bem-estar animal nos últimos anos.