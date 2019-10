Toureiro espanhol sofre três ataques cardíacos durante pega na arena

Um toureiro espanhol ficou gravemente ferido após ser atingido duas vezes por um touro durante uma pega na arena em festas de Saragoça, Espanha, causando-lhe três ataques cardíacos.Segundo avança o jornal Daily Mail, Mariano de la Vina, de 57 anos, ficou ferido numa virilha e foi atingido também junto à bexiga, ficando com lesões em duas artérias.O toureiro participava na feira de El Pilar, em Espanha, quando foi derrubado pelo animal. Levantou-o no ar e arrastou-o pela praça de touros.De acordo com a mesma fonte, família e amigos dizem que se trata de um "milagre" o facto de Mariano de la Vina estar vivo.O toureiro foi transportado para o hospital, onde acabou por ser submetido a intervenções cirúrgicas. O prognóstico é muito reservado.As imagens do momento podem chocar os leitores mais sensíveis.