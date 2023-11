Tóxicodependentes assaltam loja no centro de São Paulo

Dezenas de toxicodependentes assaltaram uma loja de artigos eletrónicos na Rua Santa Ifigénia, no centro da cidade brasileira de São Paulo, na área popularmente conhecida como "Cracolândia", entre as Avenidas Rio Branco, Ipiranga e São João, por concentrar um grande número de dependentes químicos. O roubo foi registado ao vivo por moradores e a polícia foi chamada, mas só apareceu mais de uma hora depois.

Completamente enlouquecidos para conseguirem alguma coisa de valor para trocarem por mais droga, os dependentes juntaram-se em frente a uma loja de venda de acessórios e conserto de telemóveis e computadores portáteis e começaram a tentar arrombar a porta metálica usando pedaços de madeira e barras de ferro. O forte ruído na rua, tranquila por já ser de noite e todo o comércio estar fechado, alertou moradores de prédios vizinhos, que avisaram a proprietária do estabelecimento e esta, por seu turno, chamou a polícia.

Uma viatura com agentes chegou rapidamente, mas foi recebida à pedrada pelos toxicodependentes e deixou o local de marcha-atrás. Após a fuga dos polícias, os assaltantes conseguiram arrombar a porta da loja e levaram de lá telemóveis que clientes tinham deixado para consertar, acessórios, portáteis e tudo o mais que pudesse ser vendido com rapidez ou trocado por droga e deixaram o estabelecimento sem serem incomodados.

Só cerca de uma hora e vinte minutos depois a polícia voltou a aparecer, desta vez com grande número de viaturas e agentes, mas meramente para registar o assalto, pois a essa hora os ladrões já tinham fugido há muito. Foi a segunda vez que a mesma loja foi assaltada, pois os produtos que vende são de fácil negociação no mercado ilícito que funciona na região, onde um numeroso grupo de pessoas em estado avançado de dependência química, que em alguns dias supera as 1500, vive perambulando pelas ruas em redor da Santa Ifigénia, usando estupefacientes e praticando assaltos a comércios e transeuntes para poder comprar mais droga.

Em Abril passado, uma outra loja de produtos eletrónicos da região já tinha sido saqueada, e semanas depois foi a vez de uma mercearia e de uma grande farmácia na Avenida São João, na mesma área. A concentração de toxicodependentes naquela parte do centro antigo da maior cidade de São Paulo, que já chegou a reunir cinco mil pessoas todos os dias, arrasta-se há anos sem que os sucessivos governos estaduais e municipais façam algo a mais do que mandar a polícia carregar com bastões e bombas contra a multidão de dependentes, que fogem para ruas vizinhas e voltam para o mesmo lugar assim que os agentes se vão embora.