Toys 'R' Us reabre no Reino Unido no próximo ano

A empresa de brinquedos norte-americana 'Toys 'R' Us' vai reabrir no Reino Unido no próximo ano, quatro anos após a empresa ter fechado todas as lojas. Nas próximas nove semanas a empresa espera começar a venda online para os britânicos.



A cadeia de brinquedos, que tem mais de 900 lojas físicas na Austrália e na Nova Zelândia, confirmou a reabertura no Reino Unido, noticiou o Daily Mail.