Trabalhador de bomba de gasolina agredido por recusar vender álcool

Agressor está em fuga e continua a ser procurado pelas autoridades.

18:46

Um trabalhador de uma bomba de gasolina em Tampa, na Florida, foi espancado por um cliente que pretendia comprar álcool depois das 3 da manhã, proibido por lei naquele estado norte-americano.

As imagens captadas pelo sistema de segurança permitem ver o momento da agressão, na qual o trabalhador acabou por ficar inconsciente no chão.







David Miller terá pedido ao homem para abandonar o local, mas as palavras não foram bem recebidas, acabando por ser agredido.

O agressor continua em fuga e está a ser procurado pela polícia de Tampa.