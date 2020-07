Trabalhador de supermercado apanhado a limpar cestos das compras com saliva

An employee at a FreshCo supermarket in Toronto 'spit shines' grocery baskets and carts with the same rag. The disgusting act was released on Thursday. #coronavirus pic.twitter.com/wqVQGfGnyk — World News Media ALERT (@WNMAlert) July 10, 2020

Uma cliente estava às compras quando captou o momento caricato: um trabalhador da superfície comercial a limpar os cestos de compras com a própria saliva.O caso aconteceu no supermercado FreshCo, em Toronto, no Canadá. Segundo o jornal Mirror, Marta Casimiro entrou na loja e deparou-se com cestos de compras sujos e decidiu registar o momento em que um empregado limpava os mesmos. Mas o que não estava à espera era de encontrar o trabalhador a limpar os cestos com recurso à própria saliva.As imagens mostram o homem a limpar os cestos com uma pequena toalhita, não sem antes cuspir na mesma."Não queria acreditar. Fiquei em choque", revelou a cliente à CityNews.Depois de apresentar queixa e após vários dias sem uma resposta, a empresa informou que o trabalhador tinha sido suspenso."Estamos a viver uma pandemia. Não podemos permitir que isso seja esquecido", referiu Marta na mesma entrevista.Em resposta à queixa, Jacquelin Weatherbee, assessora de comunicação e assuntos corporativos da empresa, classificou o episódio de "absolutamente repreensível"."Vai contra os nossos duros padrões de trabalho", reforçou à CityNews, anunciando a abertura de uma investigação interna.