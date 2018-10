Trabalhador deixa de cobrar bilhetes para entrada em jardim e dá prejuízo de milhares

Jardim Nacional de Shinjuku Goyen terá perdido quase 250 mil euros em bilhetes não pagos.

Um homem na casa dos 70 anos, que vive no Tóquio, no Japão, provocou um prejuízo de quase 250 mil euros ao Jardim Nacional de Shinjuku Gyoen, onde trabalhava, porque deixou de cobrar aos visitantes o pagamento dos bilhetes de entrada durante dois anos e meio.



O homem alega que deixou de cobrar o valor de um euro e meio por bilhete por não conseguir comunicar em japonês com um turista de outra nacionalidade. Nessa altura, o idoso terá sido alvo de duras criticas, implementando medo no trabalhador, que ficou "muito assustado" para voltar a abordar os visitantes, segundo avança o jornal The Guardian.

O Ministro do Meio Ambiente, responsável pelo monumento, informou esta semana que a investigação estima que cerca de 160 mil pessoas tenham entrado no local sem pagar.

Para não ser descoberto, o homem pedia a um colega que tinha acesso ao sistema de registos para apagar as "vendas" e assim a discrepância entre a receita do local e o número de bilhetes distribuídos não ser significativa.

A investigação foi realizada a partir de informações oferecidas por um terceiro colega que também trabalhava no Jardim Nacional de Shinjuku Gyoen e presenciou o comportamento estranho do homem após entregar um bilhete a um visitante estrangeiro.

O trabalhador pediu a reforma e ofereceu-se para devolver metade do seu bónus para compensar o prejuízo causado.