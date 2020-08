Um trabalhador do porto de Beirute, local onde originaram as explosões que devastaram a cidade libanesa, matando mais de 100 pessoas e ferindo outras quatro mil, foi descoberto com vida no Mar Mediterrâneo.

Amin al-Zahed foi atirado para a água com a força das explosões e foi encontrado 30 horas depois da tragédia, esta quinta-feira, por uma equipa de resgate. Apesar de estar ferido e coberto de sangue estava vivo.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o sobrevivente deitado num barco após ser salvo. O homem foi depois levado para o Rafic Hariri University Hospital, segundo relata o Al-Arabia. Não se sabe para já o estado de saúde de Amin ou como conseguiu sobreviver após as explosões.

As equipas de resgate continuam a percorrer toda a cidade, arrasada pela força das explosões, causadas por uma ignição num armazém de material pirotécnico que explodiu e causou depois nova explosão num armazém próximo, que tinha perto de 3 mil toneladas de nitrato de amónio, um fertilizante altamente explosivo.

Continuam as operações para encontrar sobreviventes, em contrarrelógio, mas, como esta, outras histórias de esperança, sobrevivência e superação vão surgindo. Esta quinta-feira há relatos de que uma criança do sexo feminino foi retirada de um monte de entulho com vida.

Ainda, um fotografo captou o momento em que uma enfermeira salvou três recém-nascidos num hospital atingido pelas explosões.