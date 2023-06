Trabalhador português de 26 anos morre atropelado por escavadora na Suíça

privada de resgate aéreo sem fins lucrativos que fornece assistência médica de emergência na Suíça.





Um trabalhador português da construção civil, com 26 anos, foi atropelado mortalmente por uma uma escavadora móvel, utilizada para remover material, em Ruschein, na Suíça. O alerta foi dado às 13h13, segundo as autoridades do país europeu.O homem estava a trabalhar na construção de uma estrada, próxima do alpe Ruschein, quando foi atingido pela máquina. Ao mesmo tempo, a vítima estava a compactar o solo na estrada com um rolo. Por razões ainda não esclarecidas, o português que operava o rolo foi atingido pela escavadora móvel quando esta passou.No local estiveram os Bombeiros de Ilanz/Glion e uma equipaDevido à gravidade dos ferimentos, o óbito acabou por ser declarado no local. A polícia do Cantão dos Grisões está a investigar as circunstâncias do acidente.