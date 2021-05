Trabalhador rouba mais de oito mil tubos em prata utilizados em tratamentos de traqueostomias

Um trabalhador do sistema de saúde da Catalunha está a ser acusado de ter roubado partes de tubos utilizados para fazer traqueostomias, um procedimento cirúrgico que consiste numa abertura realizada na traqueia, com inserção de um tubo e que permite a respiração.



Segundo avança o El País, os Mossos d'Esquadra atribuíram ao homem a venda de 95 quilos de prata dos tubos, com as quais terá ganho cerca de 34 mil euros. No total, as autoridades suspeitam que o homem vendeu entre oito e nove mil cânulas, no valor de cerca de 180 mil euros, segundo especialistas do setor médico.

Os Mossos d'Esquadra conseguiram recuperar em bom estado as últimas cânulas de prata que o arguido alegadamente vendeu - cerca de quatro quilos no total - e vários quilos de cânulas já em mau estado. Com esses dados, eles tentaram reconstruir a origem e a jornada das peças roubadas, até chegarem ao Vall d'Hebron.



Cada tubo de prata pesa aproximadamente 10 gramas e o valor de mercado do material varia dependendo de quando e onde é vendida. No entanto, o valor dessas peças é muito superior ao obtido para a prata. O preço pago por um centro de saúde por uma cânula de prata para traqueostomias ronda os 20 euros, segundo especialistas do sector médico, que esclarecem que nem toda a cânula é de prata, apenas algumas partes, e que existem vários tipos.

Homem está acusado de roubo continuado, contra o Vall d'Hebron e Logaritme, e de fraude, às empresas de comércio de ouro que adquiriram o material.