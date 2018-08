Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhadores angolanos sem salários há 5 anos pedem intervenção do Presidente

Dezenas de pessoas manifestaram-se nas ruas de Angola contra a ausência de pagamento.

Por Lusa | 20:38

Algumas dezenas de trabalhadores da Empresa Nacional de Pontes de Angola (ENPA) marcharam na tarde deste sábado, em Luanda, protestando pelos 57 meses de salários em atraso e pediram a intervenção do Presidente angolano na resolução da situação.



"Tristeza, trabalhadores da empresa de pontes 57 meses sem salários", "o sofrimento continua", "pedimos ajuda do senhor Presidente da República e à sociedade em geral" ou ainda "socorro, estamos a morrer" eram as frases estampadas nos cartazes exibidos pelos manifestantes.



Promovida pela Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola (CGSILA), a marcha de protesto contra o não-pagamento de salários há quase cinco anos partiu do largo do cemitério da Santa Ana e terminou no Largo das Escolas, centro de Luanda, e contou com a proteção da polícia angolana.



"Para nós, cujos esposos não trabalham, estamos a sobrevier, muitos filhos não estudam por falta de condições e não há meios para nos sustentarmos", contou à Lusa Lurdes Narciso.



"Esperava uma reforma, porque já ultrapassei os 35 anos de serviço, mas não posso ir para a reforma porque a empresa não pagou os impostos na segurança social", acrescentou.



Para a funcionária, de 58 anos, a situação pela qual passam os cerca de 400 trabalhadores daquela empresa pública é "desumana", pedindo por isso a intervenção do Presidente angolano, João Lourenço.



"Estamos aqui a pedir às pessoas de direito que resolvam o nosso assunto o mais rápido possível, porque os filhos deles estão a estudar e eles não estão a sofrer como nós estamos a sofrer. Isso é desumano, não pode ser. Queremos mesmo que o Presidente João Lourenço olhe para o nosso caso", atirou.



Clamores também foram manifestados por Teresa Manuel Gunga, de 60 anos, que diz estar a sobreviver graças à boa vontade de familiares.



"Não tenho dinheiro, sou viúva, para comer dependo da boa vontade da minha irmã, para sustentar as crianças não tenho comida", afirmou.



No final da marcha, o 1.º secretário da comissão sindical da empresa estatal, Mateus Alberto Muanza, procedeu à leitura da "Declaração da Marcha", clamando pela "intervenção urgente" do Presidente de Angola.



"Neste contexto, face à nossa situação, exortamos o Presidente da República, como chefe do executivo, a intervir de forma urgente e rever esta situação que está a acontecer na Empresa Nacional de Pontes", observou, sublinhando que os trabalhadores já endereçaram cartas ao chefe de Estado e outras entidades oficiais do país.



"Mas, infelizmente, até hoje não obtivemos qualquer resposta", lamentou.



Por sua vez, o secretário-geral da CGSILA, Francisco Jacinto, referiu que, depois da marcha realizada este sábado, a central sindical vai dar outros passos no sentido de ver solucionada a situação dos atrasados.



"O que prevalece é esta marcha ter saído [para a rua]. Queremos acreditar que este é o primeiro de muitos passos que daremos e de alguns que estão já em marcha, para que, pelo menos, os salários dos trabalhadores sejam pagos", sustentou.



"Mesmo que não seja na sua totalidade, mas que se definam prazos para o pagamento paulatino", concluiu.



No início deste mês, o ministro da Construção e Obras Públicas de Angola, Manuel Tavares de Almeida, anunciou que a empresa estatal de pontes vai ser privatizada, e sem avançar um horizonte, garantiu apenas que decorriam trabalhos para "relançar a firma e liquidar os atrasados".