As forças armadas no Mali anunciaram no sábado o rapto de três chineses e dois mauritanos que trabalhavam para empresas de construção na região do Sahel, perto da fronteira com a Mauritânia.

Um ataque de assaltantes, cuja identidade ou origem não foi dada, ocorreu num local de construção a cerca de 55 quilómetros da cidade de Kwala, no sudoeste do país.

O equipamento de construção também foi destruído, disse o exército, sem dar mais pormenores.