Trabalhadores usam camião do lixo para travar raptor e salvar menina de 10 anos

Dion Merrick e Brandon Antoine, dois trabalhadores da Pelican Waste & Debris, uma empresa de recolha de lixo urbano, estavam a fazer o seu turno da noite quando avistaram um carro prateado no meio de um descampado.Os dois trabalhadores de saneamento estranharam a presença daquele carro e consideraram-na suspeita. No dia anterior, ao início da tarde, Jalisa Lasalle, uma menina de 10 anos, desapareceu da casa de um familiarem New Iberia, no Luisiana, EUA.Convencidos de que aquele carro tinha algo de errado, Dion e Brandon devidiram tomar medidas. "Algo me disse... o que é que aquele carro está a fazer naquele descampado assim?", disse Merrick num vídeo publicado no Facebook.A dupla usou então o camião do lixo para bloquear a fuga do carro e chamaram a polícia.Quando as autoridades chegaram, resgataram a menina e a dupla foi elogiada tendo Merrick desabado em lágrimas.O suspeito, Michael Sereal de 33 anos, foi detido pela polícia. Era conhecido de um dos membros da família da criança e aproveitou-se da proximidade para a raptar.Sereal está atualmente detido na Cadeia Paroquial de Iberia sem fiança, sob a acusação de sequestro qualificado de uma criança. O homem estava na base de dados de criminosos sexuais de New Iberia por uma condenação que envolvia um menor.A menina está bem e foi entregue à família.