Trabalhadores dos hospitais de Hong Kong ameaçam fazer greve devido à epidemia do coronavírus

Mais de três mil trabalhadores dos hospitais públicos de Hong Kong votaram hoje a favor da realização de uma greve caso a fronteira com a China não seja encerrada, devido à epidemia do novo coronavírus.

Em Hong Kong estão confirmados 14 casos de contaminação por coronavírus e 112 pessoas foram colocadas em quarentena.

No início da semana, a chefe do executivo local, Carrie Lam, anunciou o corte de todas as ligações ferroviárias com a China continental a partir de sexta-feira, devido ao aumento dos receios de propagação do novo vírus.