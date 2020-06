Julia, a traficante de droga que pode ser a chave do caso Maddie

Chama-se Julia, é traficante de droga, e pode ser a chave para desvendar o mistério em torno do desaparecimento de Madeleine McCann. Esta mulher vendeu substâncias ilegais a Christian Brueckner entre 2007 e 2008 quando o suspeito alemão montou um negócio de tráfico de droga após ter fugido de Portugal na mesma altura em que Maddie desapareceu.Os investigadores alemães acreditam que esta possa saber de alguma coisa e assim ajudar a resolver o caso que acreditam tratar-se de rapto e homicídio.De acordo com o The Sun, Brueckner comprou droga a Julia no subúrbio de Oranienburg, em Berlim, e recusa-se a revelar mais detalhes sobre a mesma, por isso as autoridades alemãs não conseguem localizá-la.

"É possível que ele tenha contado algo sobre o que estava a fazer em Portugal", afirma a procuradora Stephanie Gropp. "Ele teve um contato próximo com ela [Julia] logo após ele ter regressado de Portugal", acrescenta ainda.

Brueckner comprou cerca de 32 mil euros em droga a Julia durante vários meses, segundo revela a acusação citada pelo jornal britânico.