Traficante em fuga detido enquanto via jogo de futebol no Maracanã com o próprio nome estampado na roupa

Um dos traficantes mais procurados pela polícia do Rio de Janeiro, Marco Aurélio dos Santos Rocha, conhecido como "Foka", foi preso na noite desta quarta-feira em pleno Estádio do Maracanã, onde foi ver um jogo decisivo do seu clube de coração, o Fluminense. Contra este homem havia pendentes dois mandados de prisão e acusações de tráfico de droga e de vários homicídios na região de Belford Roxo, no Rio de Janeiro.

Considerado pela polícia fluminense o chefe do tráfico de droga no Complexo de Favelas do Castelar, em Belford Roxo, Marco Aurélio foi preso no meio da multidão porque foi ao estádio vestido com um fato de treino que tinha estampo, em grandes letras, o nome "Foka".

Com essa preciosa ajuda, não foi difícil identificá-lo e prendê-lo de surpresa, sem possibilidade de ter qualquer reação. Além de liderar o tráfico de droga na região de Belford Roxo, "Foka" é considerado também pela polícia um dos homens de confiança do Comando Vermelho, a maior e mais sanguinária fação criminosa do Rio de Janeiro.