Traficantes escondem meia tonelada de marijuana em mata no Rio de Janeiro

Exército encontrou e apreendeu a droga.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 01:37

Militares do Exército localizaram 500 quilos de Marijuana pertencente à maior fação criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, que os traficantes tinham escondido debaixo do chão numa área de mata fechada. A apreensão ocorreu na favela da Grota, zona norte do Rio de Janeiro, num local de difícil acesso a que os militares chegaram através de denúncias anónimas.

O estupefaciente estava dividido em 486 "tijolos" prensados enterrados num buraco aberto pelos traficantes para servir como esconderijo de droga. A apreensão ocorreu quarta-feira, mas só foi divulgada pelo comando militar esta quinta-feira.

Com esta apreensão, já passa de uma tonelada, 1.054 kg, o total de droga apreendida desde segunda-feira na zona norte do Rio de Janeiro, onde os militares têm feito operações diárias contra o Comando Vermelho. Nessas ações morreram oito pessoas, sendo cinco supostos traficantes e três militares, os três primeiros a morrerem em combate desde que as Forças Armadas assumiram o comando da Segurança Pública no estado em Fevereiro.

Além das apreensões de droga, os militares detiveram 70 suspeitos e destruíram barricadas que os traficantes ergueram para dificultar o acesso das forças de segurança. Habitantes das comunidades onde as ações militares têm ocorrido denunciaram à imprensa que os soldados foram agressivos com a população, invadiram casas sem autorização ou mandado judicial e agrediram até mulheres e crianças.