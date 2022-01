Traficantes romenos obrigam meninas de 10 anos a prostituir-se no Reino Unido

Crianças, com menos de dez anos, estão a ser exploradas na Roménia e preparadas para serem traficadas para o Reino Unido, para se prostituirem.Uma investigação da BBC, que durou dois anos, revelou que as crianças são apanhadas através do "método amante". As meninas são manipuladas e levadas a pensar que estão em relacionamentos amorosos com os sequestradores.Assim, as menores acabam por ser levadas para o Reino Unido. A polícia romena não consegue atuar nestes casos, pois as meninas dizem que querem sair do país por vontade própria."Este é o método mais horrível para recrutar raparigas", disse à BBC Iana Matei, que trabalha num abrigo romeno.A polícia luta para pôr fim a este negócio, que está em crescimento na Roménia.