"Tragédia anunciada": Maior cemitério de Manaus no Brasil forçado a abrir valas comuns para vítimas de coronavírus

Tragédia anunciada" e divulgou-as nas redes sociais apontando o dedo a Jair Bolsonaro que classificou o vírus como uma "gripezinha". no estado do Amazonas, Brasil, foi forçado a abrir valas comuns para dar conta do elevado número de mortos causados pelo coronavírus. A explosão de 30, antes da pandemia, para 100 enterros diários está a levar ao colapso do maior cemitério de Manaus.Nestas valas, denominadas pela autarquia de "trincheiras", são enterrados dezenas de caixões ao lado uns dos outros.







Tragédia anunciada??

Dezenas de caixões são enterrados em valas comuns em Manaus!

Bolsonaro debochou e chamou o COVID-19 de “GRIPEZINHA” e hoje população é quem paga com vidas a desoladora realidade da Pandemia!#ForaBolsonaroGenocida pic.twitter.com/GSDM6xrf4p — Erika Kokay (@erikakokay) April 21, 2020

O cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus,As entidades do município garantem que este método preserva a identidade dos corpos e garante a distância entre os caixões, bem como a identificação das sepulturas, avança o jornal brasileiro Folha de São Paulo.Foram ainda instaladas duas câmaras frigoríficas no cemitério para resguardar os corpos antes do enterro.Segundo a Folha de São Paulo, o sistema de saúde no estado do Amazonas colapsou na última semana. Em Manaus, única cidade com cuidados intensivos, os hospitais estão sobrelotados e muitos estão já a recorrer ao sistema de saúde privado.O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, continua a desvalorizar o surto e o país encontra-se dividido.