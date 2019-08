Tragédia dos Alpes: Vítimas são um famoso casal de músicos e o filho

O avião que se despenhou no passado domingo, nos Alpes Suiços, em Passo do Simplon, resultou na morte de um casal britânico e do filho. Marido e mulher eram famosos músicos no Reino Unido.

De acordo com as redes sociais do casal, estes eram entusiastas pela aviação e viajavam frequentemente. No dia do acidente, o avião partiu da Suíça com destino a Itália porém, após uma hora de viagem, o avião incendiou-se e acabou por cair.

Segundo as autoridades locais, um helicóptero foi enviado até à zona do incidente para extinguir as chamas e recuperar os cadáveres que não foram imediatamente identificados.

Jonathan Goldstein, um famoso compositor britânico foi identificado como uma das vítimas mortais. O músico ficou conhecido pelas obras que compôs para diversos filmes de Hollywood, entre eles o filme do cineasta Martin Scorsese Cape Fear. Em 2007, ganhou também o prémio anual Ivor Novello que premeia os melhores compositores britânicos.

Goldstein era casado há cerca de três anos com Hannah com quem partilhava a paixão pela música. A mulher do músico era saxofonista tendo já participado em célebres eventos como a Orquestra Sinfónica da BBC e a Orquestra Sinfónica de Londres.

Para além do casal, foi também vítima da tragédia o filho de ambos.

São ainda desconhecidas as causas do acidente bem como quem pilotava o avião na altura em que se despenhou.