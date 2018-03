Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trai a namorada após descobrir que esta dormiu com 18 homens

Homem só dormiu com quatro mulheres e quer "compensar" a diferença.

17:28

Um homem começou a trair a namorada desde que descobriu que esta dormiu com 18 homens diferentes antes de o conhecer. O britânico, que se confessou à coluna sentimental do jornal The Sun, conta que 'apenas' teve relações com quatro mulheres antes da atual namorada e que a enganou com outras mulheres para "compensar" a diferença de números.



A 'vingança' foi ainda mais longe quando o jovem, de 23 anos, dormiu com a irmã de um amigo apenas para "contabilizar" mais uma conquista. "Foi excitante mas agora sinto-me culpado por ter usado isto como vingança contra a minha namorada. [...] Estamos juntos há dois anos. Ela só me contou do seu passado quando já estávamos juntos há 18 meses e isso deixou-me de rastos", confidenciou à publicação.



O casal chegou a "dar um tempo" à relação mas o facto de a jovem ter descoberto que estava grávida mudou totalmente os planos. "Sempre quis ser pai por isso estou muito contente. Parei de trair mas continuo a sentir-me chateado por causa do passado dela", acrescenta.



Como conselho, foi dito ao rapaz para "desvalorizar" o que a namorada fez antes de o conhecer, apesar de "as experiências passadas" é que fizeram dela a mulher pelo qual se apaixonou.