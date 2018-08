Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trai várias vezes a namorada lésbica com o pai desta

Jovem de 21 anos nunca tinha feito sexo com um homem.

Uma jovem britânica de 21 anos confessou ao jornal The Sun que traiu a namorada lésbica, com quem mantém um relacionamento há mais de um ano, com o pai desta. De acordo com a carta enviada á coluna sentimental deste jornal, esta situação não se trata de um caso isolado.



"Sempre achei que fosse lésbica e nunca tinha feito sexo com uma mulher antes. Tenho 21 anos e conheci a minha namorada no trabalho. Apaixonámo-nos instantaneamente e rapidamente começámos uma relação", começa por contar.



Há cerca de seis meses, a jovem foi convidada pela namorada a irem morar juntas. Foi então que esta se mudou para o apartamento da parceira, com a aprovação familiar de ambos os lados.



Tudo mudou no dia de casamento da irmã da namorada da jovem. "Foi uma festa muito divertida. Havia bar aberto e toda a gente bebeu até de manhã. A minha namorada ficou muito alcoolizada e adormeceu numa cadeira. Foi então que pedi ao pai dela para me ajudar a levá-la para o quarto. Depois de a deixarmos na cama descemos e bebemos mais um copo", continua.



Enquanto os restantes familiares, inclusivé a mãe da namorada, estavam a conviver junto ao bar, a jovem e o sogro foram até ao jardim onde começaram a falar.



"O pai da minha namorada tem 48 anos e é muito bem parecido. Ele disse que sempre me achou atraente e beijou-me. Fui apanhada de surpresa mas retribui. Quando dei por mim estávamos a fazer sexo num canto do jardim. Foi fantástico. Nunca pensei que fazer sexo com um homem pudesse ser tão bom", explica.



Daí em diante, os dois começaram a trocar mensagens e tornaram-se amantes. Agora, a jovem britânica não sabe o que há-de fazer porque garante não conseguir deixar de se encontrar com o homem mais velho.