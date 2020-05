‘Traição’ de Trump embaraça Jair Bolsonaro

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, sofreu um novo revés internacional, desta feita infligido pelo seu maior ídolo, o presidente dos EUA, Donald Trump. Numa decisão considerada eleitoralista, visando as Presidenciais de novembro nos EUA, o presidente norte-americano proibiu domingo a entrada nos EUA de viajantes provenientes do Brasil ou que tenham estado no país nas duas últimas semanas, devido ao avanço descontrolado da pandemia no país.

Trump alegou a necessidade de proteger os americanos do coronavírus, mas, na verdade, os EUA estão em situação muito pior do que o Brasil. Os EUA têm mais de 1,6 milhões de infetados por Covid-19 e mais de 100 mil mortos, enquanto o Brasil, apesar da curva ascendente da doença, tem 365 mil infetados e 23 mil mortos.

Constrangido pela decisão de um líder que tem tentado imitar, Bolsonaro até esta segunda-feira não se tinha pronunciado sobre a decisão. Um porta-voz da Presidência, Filipe Martins, tentou minimizar a decisão dos EUA, escrevendo numa rede social: "Ignorem a histeria da imprensa. Ao banir temporariamente a entrada de brasileiros nos EUA, o governo norte-americano está a seguir parâmetros quantitativos previamente estabelecidos, que atingem naturalmente um país tão populoso quanto o nosso. Não há nada especificamente contra o Brasil."

Nas últimas semanas, Trump já tinha criticado, embora de forma discreta, a forma como o "bom amigo" Bolsonaro está a enfrentar a pandemia. "Odeio dizer, mas o Brasil está muito alto, o gráfico (dos casos de coronavírus) está muito, muito alto, lá em cima, quase vertical. O presidente do Brasil é realmente um bom amigo meu, um ótimo homem, mas eles adotaram um caminho diferente dos países vizinhos e estão a viver um momento muito difícil", afirmou Trump.



PORMENORES

Segundo com mais casos

O Brasil ultrapassou no sábado a Rússia e tornou-se o segundo país do Mundo com mais casos confirmados de coronavírus. O país registou até ontem mais de 365 mil infetados e 23 mil mortes por Covid-19.



Críticas à imprensa

Além de não criticar a decisão de Donald Trump de proibir a entrada de brasileiros nos EUA, Jair Bolsonaro ainda defendeu ontem o amigo americano, afirmando que a imprensa mundial é de esquerda e que, por isso, tanto ele quanto Trump são perseguidos e têm uma imagem negativa no exterior.





