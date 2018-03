Tranca filha menor no roupeiro e viola-a durante seis meses

Mãe e padrasto terão raptado a jovem da casa de acolhimento.

Uma menina, de 13 anos, foi salva pela polícia de elite alemã dos abusos da mãe e do padrasto. A jovem foi raptada da casa de acolhimento onde tinha sido colocada por ordem do tribunal e, durante seis meses, foi mantida no interior de um roupeiro e violada pelo casal.

A polícia já tinha realizado buscas na habitação em outras seis ocasiões, mas nunca tinha encontrado vestígios da presença da menina.

De acordo com o jornal The Sun, a adolescente estava presa num apartamento anexo ao do padrasto como forma de despistar as buscas das autoridades.

A jovem estava bastante assustada quando os militares arrombaram as portas do armário e apresentava "sinais de abusos continuados".

O casal foi detido e foi apreendida uma carta escrita por ambos que seria enviada à policia, em nome da jovem, para apoiar a mentira inventada para encobrir o desaparecimento da adolescente.

"Querida mãe, fugi porque não suportava continuar a viver em casa", escreveram os criminosos.

A mãe e o padrasto da vítima estão ambos detidos em prisões de alta segurança onde aguardam julgamento referente às acusações de violência sexual contra menor.