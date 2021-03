Transformar entes queridos mortos em adubo: Empresário cria negócio insólito

Esta ideia de negócio consiste em transformar o corpo de familiares e entes queridos... em adubo. Micah dá assim a possibilidade às famílias de enterrarem os seus entes queridos no quintal ou no jardim de sua casa, se assim o quiserem.





Chama-se Return Home (Voltar a Casa) e é um negócio que tem tanto de inovador como de insólito. Micah Truman, um empresário norte-americano, abandonou a sua carreira na área das finanças, em 2019, ao descobrir que era legal transformar corpos em compostagem. Perante isso decidiu criar a sua própria empresa.Esta ideia de negócio consiste em transformar o corpo de familiares e entes queridos... em adubo. Micah dá assim a possibilidade às famílias de enterrarem os seus entes queridos no quintal ou no jardim de sua casa, se assim o quiserem.

A empresa permite que as pessoas transformem os entes queridos em composto ao misturar os restos mortais com materiais como lascas de madeira, água, calor, serragem e alfafa. Com estes materiais a decomposição do corpo é acelerada.



Como funciona?

30 dias após a chegada do corpo à Returm Home, o tecido mole do cadáver já se decompôs e sobram os dentes e ossos e é aí que se inicia o processo.



Os dentes e ossos são enterrados para desenvolveram uma mistura de materiais antes de passar por um processo de remoção de coisas como parafusos ou implantes de silicone.



Após passar por um longo processo, os restos do composto são entregues aos familiares enlutados, numa urna especial.



Embora as famílias possam usar o composto para plantar coisas como flores ou vegetais, Micah dá a opção de misturar a flor ou comida favorita do falecida na sua matéria. Para isso, Micah cobra cerca de 3.500 libras, o equivalente a cerca de 4 mil euros.