"Transmissão da Covid-19 por ar é esmagadora": o alerta dos especialistas à OMS

Especialistas de alguns países no mundo defendem que há fortes indícios que a Covid-19 seja transmissível, essencialmente, através do ar. Seis especialistas do Reino Unido, EUA e Canadá defendem esta teoria num artigo publicado na revista médica The Lancet.



A equipa, liderada por Trish Greenhalgh, da Universidade de Oxford, analisou os dados da pesquisa e identificou 10 linhas de evidência que sustentam o domínio da transmissão por vias aéreas. Um dos casos mencionados pelos especialistas é respetivamente ao coro de Skagit, em Washington, onde 53 pessoas foram infetadas a partir de um único caso positivo.



"A evidência que apoia a transmissão por ar é esmagadora e a evidência que apoia a transmissão por gotículas é quase inexistente. É urgente que a Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras agências de saúde pública adaptem a sua descrição da transmissão às evidências científicas e ajam rapidamente" , lê-se na conclusão.

Os responsáveis sustentam que os estudos confirmam que eventos desta natureza "não podem ser explicados adequadamente pelo contacto próximo ou pelo toque em superfícies ou objetos partilhados. Além disso, as taxas de transmissão de SARS-CoV-2 são muito mais altas em ambientes fechados do que ao ar livre, e a transmissão é bastante reduzida com ventilação interna".