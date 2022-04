Transnístria fala de ataque a edifício governamental na capital

A Transnístria, um estado separatista da República da Moldávia Pridnestroviana, anunciou esta terça-feira um ataque a um edifício governamental na capital, Tiraspol, mas a Moldávia acusou as autoridades da região separatista pró-russa de "criar pretextos para agravar a situação de segurança".

Várias explosões foram detetadas num prédio do governo no centro de Tiraspol, avançou o Centro de Imprensa do Ministério do Interior da Transnístria, por volta das 17h00 (15h00 em Lisboa).

Numa publicação na plataforma Telegram, o centro disse que as primeiras investigações sugerem que os tiros foram disparados de um lançador de foguetes, sem causar feridos ou mortos.