Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trata eczema de bebé com sabão feito de leite materno

Progenitora afirma que nenhum outro produto ajudou tanto a criança.

10:35

Uma mãe britânica, desesperada com o eczema com o qual o filho bebé sofria, teve uma ideia insólita para resolver o problema: usar sabão feito do seu próprio leite.



O produto resultou no problema de pele da criança, ao contrário de todos os outros usados anteriormente.



Joy Evans, de 35 anos, fez o sabão em casa e aplicou nos braços, coxas e ombros do pequeno Flynn, conta o The Sun. O bebé sofre com a doença desde os seis meses.



Agora, aos 20 meses, o bebé toma banho com esse sabão todos os dias e apresenta melhoras significativas: "Estava um pouco cética quando descobri [o sabão] mas esperei que resultasse. A minha esperança era fazer o bebé ficar mais confortável, mas excedeu as minhas expectativas", revelou, citada pela publicação.



"Nunca pensei que resultasse tão bem", desabafa Joy.