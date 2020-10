Tratador atacado até à morte por urso de circo depois de se fechar dentro da jaula

Valentin Bulich, funcionário do Grande Circo Estatal de Moscovo, foi atacado até à morte por um urso pardo, depois de ter ficado preso dentro da jaula com o animal.

Bulich, de 28 anos, sofreu vários ferimentos graves antes de ser retirado da jaula por colegas, mas acabou por morrer no Hospital de Vinogradov, em Moscovo, na Rússia.

"Os trabalhadores do circo tentaram salvar a vida da vítima, mas sem sucesso", atestou o circo russo em comunicado. "Ele foi levado em estado crítico para o Hospital de Vinogradov, onde morreu devido aos ferimentos", pode ler-se.

Neste mesmo comunicado, os responsáveis do circo confirmam que Bulich "violou de forma grosseira as regras de segurança" do circo ao entrar na jaula deste urso num dia de folga para artistas e que o caso está agora a ser investigado pelas autoridades.

De acordo com o jornal russo Moskovsky Komsomolets, a polícia acredita que "por alguma razão o homem violou deliberadamente todas as regras de segurança" e trancou "a jaula por dentro".

"Ele não teve qualquer hipótese de sobreviver, o urso arrancou-lhe o couro cabeludo", pode ler-se na referida publicação russa.