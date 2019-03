Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tratador de elefantes morre após animal lhe cair em cima

Acidente aconteceu quando o homem obrigava o animal a deitar-se para lhe lavar as costas. Caso aconteceu na Índia.

08:50

Um cuidador de animais, de 40 anos, foi acidentalmente esmagado até à morte por um elefante depois de o animal lhe cair em cima enquanto lhe estava a dar banho, em Kottayam, na Índia.



Segundo avança o jornal britânico Daily Mail, o homem estava a tentar obrigar o animal a deitar-se para lhe lavar as costas. No entanto, desequilibrou-se e caiu, ficando por baixo do elefante.



Nas imagens divulgadas é possível ver outra pessoa a ir ao auxílio do tratador mas acabou por ser demasiado tarde, mesmo depois de agredir o animal com uma vara.



Vários exames feitos posteriormente ditaram que a morte do homem se deu de imediato, logo após ficar por baixo do animal.



Uma investigação para apurar ao pormenor as causas do incidente foi aberta pelas autoridades.