Tratadora de animais é atacada por tigre em jardim zoológico nos Estados Unidos

Mulher estava consciente quando foi levada para o hospital.

Uma tratadora de animais foi atacada este sábado pela manhã por um tigre no jardim zoológico de Topeka, no Kansas, EUA.

A mulher e um tigre macho chamado Sanjiv estavam no "mesmo espaço" quando o incidente ocorreu por volta das 9h15 da manhã, 15h15 em Lisboa, disse a porta-voz da cidade de Topeka Molly Hadfield, a Fredricka Whitfield, da CNN. A mulher encontra-se no hospital a recuperar do ataque.





Hadfield não especificou o motivo pelo qual a tratadora se encontrava no mesmo espaço com o tigre, mas disse que as autoridades estavam a "tentar descobrir o que aconteceu".

Vários visitantes testemunharam o ataque, segundo Hadfield. O jardim zoológico foi encerrado durante cerca de 45 minutos, mas acabou por ser reaberto.