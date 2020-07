Travada falência de empresa de diamantes

O Tribunal de Luanda decidiu que o banco BIC passa não poderá fazer qualquer cobrança de dívidas ao Estado angolano e à empresa angolana de comercialização de diamantes SODIAM, até à decisão final sobre a ação que decorre contra Isabel dos Santos e o seu marido, Sindika Dokolo.

Deste modo, a SODIAM passa a estar dispensada de pagar ao banco, de que Isabel dos Santos foi fundadora, os 29 milhões de dólares (25,7 milhões de euros) referentes à última prestação do financiamento cedido para a compra da empresa suíça de joalharia De Grisogono. Esta última prestação teria de ser paga até 16 de agosto, o que deixaria a empresa pública angolana de diamantes na falência.





Na sentença, de 11 de maio, citada pela Lusa, o Tribunal Provincial de Luanda dá razão ao Ministério Publico que reivindica a existência de "um direito de crédito" contra a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, o seu marido e o gestor português Mário Leite da Silva, ex-presidente do Banco de Fomento Angola e parceiro de negócios do casal.