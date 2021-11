Travis Scott processado por fãs arrisca pagar mais de 600 milhões de euros pela tragédia em concerto

Mais de 125 fãs processaram o rapper Travis Scott e pedem mais de 600 milhões de euros (750 milhões de dólares) pela tragédia mortal no festival Astroworld que fez 10 mortos e centenas de feridos.Travis e os organizadores do festival estão a ser acusados de "negligência" pelo caos existente no festival no dia 5 de novembro, avançou o DailyMail.O processo também nomeia Live Nation, Epic Records Drake e Apple como réus pelo envolvimento na organização do festival, e o advogado das vítimas, Tony Buzbee, planeia entrar com outro processo com mais 100 autores nos próximos dias.

A ação, movida pelo advogado Tony Buzbee de Houston - que já havia representado pelo menos 35 vítimas do show - acusa Scott e os organizadores do festival de "negligência grosseira" pelo caos em Astroworld em 5 de novembro.

"Nenhuma quantia monetária tornará os Requerentes inteiros; nenhuma quantia pode restaurar a vida humana", disse Buzbee, citado pelo DailyMail. "O valor requerido visa consertar, ajudar ou compensar os danos e perdas sofridos pelos Requerentes - nada mais, nada menos", acrescenta.



Segundo as autoridades, a multidão - que ultrapassava as 50 mil pessoas - avançou e foi pressionando aqueles que se encontravam mais à frente e, cerca das 21h00, quando Travis Scott subiu ao palco, a situação ganhou proporções trágicas, culminando nas dez mortes.