Treina filho de cinco anos para ser igual a Cristiano Ronaldo

Pai de Arat Hosseini tornou o filho um fenómeno da Internet.

14:51

Arat Hosseini, é um menino iraniano com apenas cinco anos, treina como se fosse um atleta de alta competição e já é um fenómeno na Internet.É o pai, Mohamad Hosseini, quem dá os treinos depois de ter deixado o emprego para se poder dedicar ao menino e fazer dele "um dos melhores do mundo".A criança treina desde os dois anos de idade. Aos três anos queria ser ginasta e aos cinco já diz querer ser jogador de futebol e ser um dia, o novo Cristiano Ronaldo."Quando a minha mulher ficou grávida, fomos ao médico e ele disse que o bebé era um menino. Fiquei muito feliz e quando contei aos meus amigos eles disseram que o meu filho iria ser um como nós. E isto fez-me pensar. Eu não gostava que o meu filho se tornasse igual a nós, até porque eu estava a trabalhar intensivamente para ganhar dinheiro e só conseguia o suficiente para pagar impostos, alugar uma casa e comprar comida", contou o pai ao Daily Mail em 2016.Entre críticas e elogios, Arat já tem mais de 1,5 milhões de seguidores no Instagram onde o pai partilha os treinos do menino.Mohamad explica que nunca obrigou Arat a fazer nada mas há alguns vídeos onde a criança aparece a chorar pelos esforços feitos nos treinos.