Treinadora de basquetebol responde a comentários sexistas sobre roupa "inapropriada"

Uma treinadora de basquetebol feminino universitário no Texas, Sydney Carter, respondeu às críticas que foram feitas nas redes sociais depois de ser alvo de ódio por uma roupa que usava num dia de jogo.





"Porque é que veste calças tão apertadas para treinar?", perguntou um utilizador no Twitter.





Sydney Carter publicou uma foto com uma gola alta branca e calças de couro rosa, enquanto estava de pé durante o jogo da equipa na semana passada.Apesar de ter sido apenas mais uma fotografia para Carter, que tem publicado fotografias dos jogos da sua equipa regularmente, suscitou muitas reações de adeptos, que questionaram as escolhas de roupa da treinadora.A treinadora de basquetebol também respondeu aos comentários. "Acho que as pessoas ficam desconfortáveis com uma mulher negra numa posição de poder", disse Carter ao Yahoo Life. "Quando veem uma mulher negra que está realmente confiante, acho que é muito intimidante."Carter foi jogadora da Associação Nacional de Basquetebol Feminino e é atualmente treinadora de basquetebol feminino e coordenadora assistente de recrutamento na Texas A&M University.

Muitos utilizadores que questionaram a escolha de roupa da treinadora citaram regras para atletas. Carter explicou que não violou nenhuma norma.

"Ser mulher já é difícil o suficiente. Não nos pagam da mesma forma e algumas pessoas pensam que não podemos fazer algo tão bem quanto os homens numa indústria dominada por eles", disse a treinadora.