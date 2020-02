'Tremeu tudo mas chegámos sãos e salvos': o relato dos passageiros do avião que aterrou de emergência em Madrid

Os passageiros que iam a bordo do voo da Air Canada revelaram que os primeiros vinte minutos foram os piores.

Segundo avança o jornal El País, ninguém sabia o que estava a acontecer até o piloto explicar que o avião estava com problemas numa das rodas e num dos motores.

Eduardo Íñigo, um dos passageiros, revelou que percebeu que alguma coisa estava errada quando conseguiu ver pessoas a andar na Gran Vía, em Madrid, da janela do avião. O filho do jornalista José María Íñigo enviou uma mensagem de preocupação para o grupo que tem no Whatsapp com os irmãos, as cunhadas e a madrasta.

A maioria dos passageiros conseguiram manter a calma, leram e viram séries durante as quatro horas que ainda estiveram no ar para que o avião perdesse combustível. Tudo parecia um voo normal.

Um outro passageiro também revelou à esposa, Toñi Ballesteros, o que estava a acontecer através do Whatsapp.

"Tremeu tudo mas chegámos sãos e salvos", explicou um executivo de uma multinacional ao El País, que revelou temer que os problemas mecânicos pudessem afetar a aterragem em segurança.

Num vídeo gravado por um dos passageiros foi possível perceber o momento da aterragem: as luzes estavam apagadas, ouvia-se o ruído das rodas a tocar na pista, e quando se encontraram em segurança as pessoas aplaudiram.

"Bem-vindos a Barcelona", anunciou o piloto pelo microfone em tom de brincadeira, corrigindo para Madrid.

No final, os passageiros salientaram a tranquilidade que foi imposta aos poucos e o trabalho da equipa ao tentar acalmá-los.