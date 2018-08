Acidente aconteceu no pico das montanhas Dômes de Miage, no Monte Branco.

13:12

Três alpinistas morreram na manhã desta quinta-feira, no pico das montanhas Dômes de Miage, no Monte Branco, em França.



Os homens, que pertenciam à mesma equipa, morreram a cerca de 3.600 metros de altitude.



O alerta foi dado por volta das 10h30, momento em que os alpinistas caíram devido a um erro na segurança do material que utilizavam, avançam as equipas de resgate, citadas pelo jornal The Local FR.



A identidade das vítimas permanece desconhecida. Está a decorrer a operação de resgate.