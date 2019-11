Três aviões da Ryanair obrigados a aterrar devido a fissuras entre as asas e a fuselagem

Pelo menos três aviões Boieng 737 da Ryanair foram obrigados a aterrar devido a fissuras entre a asa e a fuselagem.



A irlandesa é a mais recente companhia aérea a ser afetada pelas falhas na forquilha de decapagem (em inglês "pickle fork"), uma estrutura que fortalece a ligação entre a asa e o 'corpo' do avião.



Em declarações ao Irish Times, a companhia aérea sublinhou que não esperava que este tipo de problemas fosse ter "algum impacto sobre nossas as operações ou disponibilidade de frota".







O The Guardian teve acesso à cópia dos registos de engenharia internos da Ryanair que revela que os três aviões tiveram "fissuras na forquilha". A empresa não informou, no entanto, quantos ciclos de vôo foram completados pelas aeronaves.

A companhia detém mais de 450 aviões Boieng 737, que são o único modelo afetado até ao momento.

Na passada semana a companhia australiana Qantas também detetou problemas na estrutura de três Boeing 737.



As fissuras, detetadas pela Qantas durante uma revisão técnica a cerca de três dezenas de aviões do mesmo modelo, encontram-se na união entre a fuselagem e a asa e obrigam a uma reparação complexa.



Atualmente existem mais de 7000 aviões 737 em serviço. A Boeing verificou mil aeronaves até ao momento e descobriu falhas em 50 delas, incluindo nove na Coreia do Sul, três pertencentes à Southwest Airlines nos EUA e 11 da companhia aérea brasileira Gol.