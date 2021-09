Três aviões roubados em aeroporto no Brasil. Suspeitos conseguiram escapar

Na madrugada desta segunda-feira, por volta das 02h00, três aviões foram roubados do aeroporto de Aquidauana, no Brasil. A Polícia acredita que pelo menos 18 criminosos estão envolvidos no grupo. Os militares informaram ainda que o grupo subornou o segurança do aeroporto e obrigou-o a abastecer os aviões. Depois disso, amarraram-no e fugiram.

Segundo a Globo, uma testemunha relatou à Polícia que ouviu o barulho do momento em que os aviões levaram voo. Ainda assim, não foi verificar a situação por acreditar que se tratava de uma emergência médica.

Entre os lesados do roubo encontram-se o cantor Almir Sater e o ex-ministro brasileiro José Henriques Trindade.

A polícia está a investigar o caso e a fazer perícias. Uma das hipóteses estudadas é que parte dos bandido era de São Paulo e outra parte de Mato Grosso do Sul. Acredita-se que os suspeitos sugiram para a Bolívia.